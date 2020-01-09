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Sivas Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda yenilenmesi yönünde çalışma başlatılan Gültepe Köprüsü, 3 gün trafiğe kapatılacak.

Sivas Belediyesi tarafından başlatılan Gültepe Köprüsü, yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Gültepe Köprüsü, 10 Ocak Cuma ve devamındaki Cumartesi, Pazar günleri trafiğe kapatılacak.

Bir şeridi tamamen yıkılan ve trafik akışının tek şeritten sağlandığı köprüde ayaklar tamamlandı. Beton tabliyelerin konulma çalışmaları da üç gün boyunca devam edecek.

SİVAS 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:17

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