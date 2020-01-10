Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışta

"Ben hep hiphop'tım"

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 14 Ocak Salı günü saat 18.30’da sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor’da karşılaşmanın bilet satışı başladı.

Biletlerin satışı; www.passo.com.tr adresinden, akıllı telefonlarda Passo mobil uygulaması, tarihi kent meydanında bulunan Hanımeli Çarşısı yanındaki Passolig gişesinden ve 12 Ocak Pazartesi gününden itibaren ise Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig gişelerinden yapılacak.

Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:



1. Kategori (VIP): 32.5 TL

2. Kategori (Maraton): 22 TL

3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası): 11 TL

Misafir tribünü: 11 TL

SİVAS 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:32

YATSI 18:56

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