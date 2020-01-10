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Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışta

İHA

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 14 Ocak Salı günü saat 18.30'da sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor'da karşılaşmanın bilet satışı başladı.

Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışta

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 14 Ocak Salı günü saat 18.30’da sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor’da karşılaşmanın bilet satışı başladı.
Biletlerin satışı; www.passo.com.tr adresinden, akıllı telefonlarda Passo mobil uygulaması, tarihi kent meydanında bulunan Hanımeli Çarşısı yanındaki Passolig gişesinden ve 12 Ocak Pazartesi gününden itibaren ise Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig gişelerinden yapılacak.
Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori (VIP): 32.5 TL
2. Kategori (Maraton): 22 TL
3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası): 11 TL
Misafir tribünü: 11 TL

SİVAS

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:17
  • GÜNEŞ 07:46
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:11
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  • YATSI 18:56
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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