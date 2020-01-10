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Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 27 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kent genelinde 27 köy yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, kar yağışı nedeniyle Divriği’de 2, Gemerek'te 3, Şarkışla’da 3, Gürün’de 7, İmranlı’da 4, Suşehri'nde 3, Yıldızeli'de 4 ve Zara ilçesinde ise 1 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

SİVAS 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:17

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