Yanan ev kullanılmaz hale geldi Sivas’ın Gürün ilçesinde gece yarısı çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi

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Sivas’ın Gürün ilçesinde gece yarısı çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın ilçeye bağlı Yolgeçen köyünde meydana geldi. Gece yarısı Halil Demir’e ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Yangın kısa sürede tüm evi sardı. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Kar nedeniyle yanan eve güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmeyi başardı. Ancak ev kullanılmaz hale geldi. Olayla yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

SİVAS 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:32

YATSI 18:56

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