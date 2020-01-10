Sivas merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

"Ben hep hip hop'tım"

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- SİVAS merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4 muvazzaf asker ve 1 doktor gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, farklı dosyalarda şüpheli ifadelerinde isimleri geçen ve ardışık aranma yöntemiyle arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Sivas merkezli Bilecik, Bitlis, Adıyaman ve Mardin'de düzenlenen operasyonda jandarma astsubaylar M.Ö., F.K., A.Y. ve piyade astsubay E.E. ile araştırma görevlisi doktor M.K. gözaltına alındı.

Sivas'a getirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



SİVAS 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:17

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