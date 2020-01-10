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Üç aile “çapraz böbrek nakli” ile sevdiklerini sağlıklarına kavuşturdu Sivas ve İstanbul’da yaşayan ...

İHA

Sivas ve İstanbul'da yaşayan üç farklı aileye mensup 3 kişi "çapraz böbrek nakli" yöntemi ile böbreklerini bağışlayarak yakınlarını sağlığına kavuşturdu.

Üç aile “çapraz böbrek nakli” ile sevdiklerini sağlıklarına kavuşturdu Sivas ve İstanbul’da yaşayan üç farklı aileye mensup 3 kişi “çapraz böbrek nakli” yöntemi ile böbreklerini bağışlayarak yakınlarını sağlığına kavuşturdu

Sivas ve İstanbul’da yaşayan üç farklı aileye mensup 3 kişi “çapraz böbrek nakli” yöntemi ile böbreklerini bağışlayarak yakınlarını sağlığına kavuşturdu.
Sivas’ta yaşayan Kadriye Çoban, on yıl önce yüksek tansiyon sebebiyle kente bulunan bir hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Çoban’a tansiyona bağlı böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Çoban yaklaşık 10 yıl tedavi süreci geçirdi. Son iki yıldır yaşamını diyalize bağlı olarak sürdürdü. Eşi Yakup çoban bir böbreğini eşine vermek istedi. Ancak dokular uyuşmayınca nakil gerçekleşmedi. Nakledilebilecek başka bir böbrekte bulunamadı.

Çapraz nakil çözüm oldu
Bir doktorun Çoban ailesine çapraz nakil önerisi, hem Çoban ailesi için hem de onlar gibi böbrek bekleyen iki aileye daha umut oldu. Çapraz nakli kabul eden Çoban ailesi bir süre böbrek nakli için bekledi. Uzun bir süre bekledikten sonra umutlarını yitiren Çoban ailesi İstanbul’dan gelen bir haber ile sevince boğuldu. İstanbul’da yaşayan iki ailenin de çapraz böbrek naklini kabul etmesi sonucu ameliyat işlemleri başladı. Kadriye Çoban’ın eşi Yakup Çoban, böbreğini Maksude Demirkıran’a verdi. Maksude’nin annesi Gülten Ergun böbreğini Ayşe Yılmaz’a ve Ayşe Yılmaz’ın eşi Kazım Yılmaz ise böbreğini Kadriye Çoban’a bağışladı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da gerçekleştirilen başarılı operasyonda üç sağlıklı nakil üç bağışçıdan alınarak böbrek bekleyen 3 yakınlarına nakledildi.

“Eşim için diğer böbreğimi de feda ederim”
Eşinin sağlığına kavuşması için bir böbreğini bağışlayan Yakup Çoban, eşi için diğer böbreğini de feda edebileceğini belirtip, “ Eşimin aşağı yukarı tedavi gördüğü süreç 10 yıl. Bunun içerisinde çok zorlu aşamalardan geçtik. Eşim son 2 yıldır da diyaliz hastası olarak tedavi görmekteydi. Diyalizde de artık son aşamalara gelmiş gibi bir hal alınca arttık nakil zorunlu hale geldi. Bu süreç içerisinde hemen böbrek bulma şansımız olmuyor. Daha sonra İstanbul’dan bir haber geldi, size çapraz nakil bulundu diyerek. Tabi bu sevincimize sevinç kattı. Ameliyatlı haldeyken de biz buradan İstanbul’a yola çıktık. İstanbul’da hiç tanımadığımız aileler ile bir araya geldik. Orada 3 aile arasında üçlü çapraz nakil oldu. 6 kişi ameliyat olduk. 3 kişiye böbrek nakli yapıldı. Ben genç bir bayan arkadaşımıza verdim. Onun annesi bize veren beyefendinin eşine verdi. Oda benim hanıma verdi. Çok şükür şuan da eşimin durumu iyiye gidiyor. Böbreğin takıldığı günden beri doktorlar çalıştığını söyledi. Bu duygu anlatılmaz yaşanır. Eşim için bir böbreğim daha olsa yine veririm. Çapraz nakil için özellikle şuanda binlerce milyonlarca hasta bekliyor. Diyaliz merkezlerinden özellikle talep etmem şudur ki kesinlikle hastaların bir birlerine çapraz nakli ikna etsinler “ şeklinde konuştu.
Çoban çiftinin kızları Hayriye Çoban ise, böbrek naklinin kendileri için nasip olduğunu belirterek,çok mutlu olduklarını söyledi.
Yakup Çoban’ın abisi İbrahim Çoban ise bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.
Tedavi süreci devam ettiği için 3 ay boyunca olası enfeksiyonlardan uzak kalması gereken Kadriye Çoban, yaşadıkları ile ilgili açıklama yapamazken uzaktan kameraya el salladı. Eşinin de göstermiş olduğu fedakarlık ile sağlığına kavuşan Çoban’ın mutluluğu yüzüne yansıdı.

SİVAS

10 Ocak 2020 Cuma

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