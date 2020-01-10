Gürün’de verem eğitimi Sivas’ın Gürün ilçesinde Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası dolayısı ile eğitim programı düzenlendi

"Ben hep hip hop'tım"

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Sivas’ın Gürün ilçesinde Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası dolayısı ile eğitim programı düzenlendi.

Gürün Öğretmenevi toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe Gürün Kaymakamı Kadir Algın, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kurum amirleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı. Programda Tüberküloz hastalığı hakkında konuşan Gürün Toplum Sağlığı Merkezi Başkan V. Dr. Kübra Topraktepe, hastalığın nedenleri, nasıl bulaştığı, belirtileri, tedavi yöntemleri ve korunma yolları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Verem hastalığının mücadelesinde herkese büyük görevler düştüğünü söyleyen Başkan Çiftçi, sunumundan dolayı Topraktepe’ye teşekkür etti.

SİVAS 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:17

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