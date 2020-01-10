Sivasspor, Yasin Öztekin’i renklerine kattı

"Ben hep hip hop'tım"

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Lider D.G. Sivasspor, ligin ilk yarısında Göztepe formasını giyen Yasin Öztekin’i renklerine ekledi.

Ligin ilk yarısını lider olarak kapatan D.G. Sivasspor, ilk yarıda Göztepe formasını giyen 32 yaşındaki oyuncu Yasin Öztekin ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın isteği üzerine anlaşılan futbolcu ile önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanması bekleniyor.

İlk yarıda Göztepe forması ile 26 maça çıman tecrübeli futbolcu 8 gol atmıştı.

SİVAS 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:17

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