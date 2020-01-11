Hafta sonu kayak pistleri doldu taştı

Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi, hafta sonunun ilk gününde kayak severlerin akınına uğradı.

Sivas’ta şehir merkezine 58 kilo metre mesafedeki 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağında bulunan Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi kayak severlerle doldu taştı. 12 ile 24 derece arasında eğime sahip pistleri ile Türkiye’de kayak için en ideal pistlere sahip tesisler arasında gösterilen Yıldızdağı, profesyonel kayakçılara olduğu kadar yeni amatör kayakçılara da ev sahipliği yaptı. Profesyonel pislerde sporcular kaymanın keyfini yaşarken amatör kayıkçılar ise kızak pisti ve buz parkında zaman geçirdi. Yıldızdağı kayak merkezinin zirvesinde kayak severleri adeta bulut denizi karşıladı. Nadir olarak görülen bu büyüleyici manzarayı kaçırmak istemeyen kayak severler fotoğraf çekilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Zirvede bulunan zirve kafeyi kaplayan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sivas’tan ve Türkiye’nin çeşitli illerinden Yıldızdağı’na gelen kayak severler, “Yıldızdağı’nda pistler ve kar, kayak için çok el verişli. Maalesef bu yıl bir çok tesiste istenilen oranda kar yok. Bir çok ilde beklenen kar yağmadı. Ancak burada yarım metrenin üzerinde bir kar kalınlığı var. Hava da kaymak için çok uygun. Bu nedenle hafta sonunu burada burada değerlendirmek istedik.” Dediler.

Hafta sonunu Yıldızdağı’nda değerlendirenler arasında Sivas Valisi Salih Ayhan’da vardı.



“Hedefimiz 350 bin ziyaretçi”

Sivas Valiliği İl Özel İdaresi iştiraklerinden Buruciye A.Ş tarafından işletilen, Yıldızdağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde 2020 yılında 350 Bin ziyaretçi hedeflediklerini belirten Ayhan,” Sivas’ın parlayan yıldızı, Türkiye’nin parlayan yıldızı Yıldızdağı Kayak merkezinin zirvesindeyiz. 2 Bin 550 rakımdan herkese merhaba diyoruz. Bu gün 11 Ocak havanın güzelliği ile pistlerimizin kalitesiyle, kayak merkezimizin güzelliği ile herkesi buraya bekliyoruz. Otellerimiz ful dolu, günü birlikte olağan üstü bir yoğunluk var. Geçen yıl 193 Bin ziyaretçimiz olmuştu. Bu sene hedefimiz 350 Bin ziyaretçi. Gelenlerin iyi ki geldik dediği bir yer, Türkiye’nin en ekonomik, en modern, en genç kayak merkezine herkesi buraya kayak yapmaya bekliyoruz “dedi.

SİVAS 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:33

YATSI 18:57

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