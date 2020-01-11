"Ben hep hip hop'tım"

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SİVAS merkeze bağlı Yıldız beldesi yakınlarındaki Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

Kentte son günlerde yaşanan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor. Sivas'a 50 kilometre uzaklıktaki Yıldız beldesi yakınlarındaki sulama amaçlı kullanılan gölet, hava sıcaklığı sıfırın altına düşünce buz tuttu. Göletin yüzeyinde yaban ördeklerinin dolaştığı görüldü. Seyrine doyum olmayan manzaraların ortaya çıktığı gölet, havadan drone ile de görüntülendi.



SİVAS 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:33

YATSI 18:57

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