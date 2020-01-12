Sivas’ta gölet ve şelaleler buz tuttu

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Sivas’ta hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle Yıldız beldesindeki gölet ve şelale buz tuttu.

Sivas merkeze bağlı Yıldız beldesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle Yıldız Göleti ve şelale buz tuttu. Dondurucu soğuğun etkisiyle buz sarkıtları ile kaplanan şelalede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Beldede hayvanların su ihtiyacının giderilmesi için kullanılan yalaklar da buzla kaplandı.

SİVAS 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:17

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