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Rıza Çalımbay: "İki oyuncu daha alacağız" Galatasaray Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Güzel bir ...

İHA

DG Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, iki tane daha oyuncu almaları gerektiğini belirterek, "Bir stoper bir de ortaya sahaya oyuncu almak istiyoruz. 8 numara gibi bir oyuncu almak istiyoruz, bunların hepsi takviye gibi olacak" dedi.

Rıza Çalımbay: "İki oyuncu daha alacağız" Galatasaray Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Güzel bir kamp dönemi geçirdik" "Khalili transferini bizde anlamadık" Yasin Öztekin ilk idmana çıktı

DG Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, iki tane daha oyuncu almaları gerektiğini belirterek, "Bir stoper bir de ortaya sahaya oyuncu almak istiyoruz. 8 numara gibi bir oyuncu almak istiyoruz, bunların hepsi takviye gibi olacak" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu’nda Yeni Malatyaspor’u konuk edecek olan DG Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına start verdi. Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızıbeyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.
İdmana sakatlığı devam eden Hugo Vieira ve Serhiy Rybalka katılmazken, hafif sakatlığı bulunana Fernando ise takımdan ayrı koşu yaptı.

"Güzel bir kamp dönemi geçirdik"
Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rıza Çalımbay, sona eren Antalya kampına, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Tur maçında Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maça ve devre arası transfer çalışmalarına ilişkin konuştu. Çalımbay, "Kamp dönemi çok kısa geçti yani istediğimiz şekilde bir hazırlık yapamadık. Biz değil bütün takımlar öyle. Herkes çok kısa süreyi iyi değerlendirmeye çalıştı. Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Çalışma ortamımız gayet iyiydi. Arkadaşların çalışma isteği, arzusu dört dörtlüktü. 1 tane hazırlık maçı yaptık. Ondan da tüm arkadaşlarımızı karışık bir şekilde oynattık. Bizim açımızdan iyi geçti, bir sıkıntı yoktu" dedi.

"2 oyuncu daha alacağız"
Devre arasında transfer yapmanın çok zor olduğunu kaydeden Çalımbay, "Oynayan oyuncuyu almak istersen onun da bonservis ücreti çok oluyor. Çok fazla oyuncu takip ettik ve izledik. Alabileceğimiz iki tane oyuncu oldu, onların da ücreti fazla olduğu için vazgeçtik. Onun için şimdi Yasin’i aldık. Kendisiyle de konuştuk. Yasin’in burada çok iyi işler yapacağına inanıyoruz. Çok iyi oturmuş bir kadromuz var. Gelen oyuncuların çok büyük rekabete girmesi gerekiyor. İki tane daha oyuncu almamız gerekiyor. Bir stoper bir de ortaya sahaya oyuncu almak istiyoruz. 8 numara gibi bir oyuncu almak istiyoruz, bunların hepsi takviye gibi olacak. Ligin ilk yarısında cezalı ve sakat oyuncumuz olduğu zaman çok sıkıntı yaşamıştık. Bunları ikinci yarıda yaşamak istemiyoruz. Çok iyi oyuncuları bulmaya çalışıyoruz ifadelerini kullandı.

"Khalili transferini bizde anlamadık"
Khalili transferinin iptal olması ile ilgili yöneltilen soruya deneyimli teknik adam, "Khalili transferini bizde anlamadık. Önce Kasımpaşa’ya teşekkür ederiz. Kasımpaşa Kulübü'nü aradığımda 'Tamam' dediler. Hatta bonservis bedeli olduğu için 'Bir şey istiyor musunuz?' dedik. 'Biz siz olduğunuz için istemiyoruz', 'Rıza hocayı seviyoruz ve istemiyoruz' dediler. Mukaveleyi fesih ettiler. Fesih edince zaten konuşmuştuk, bize gelecekti. Son anda 'Ben ailemle İsveç’e dönmek istiyorum' dedi. Yapacak bir şey kalmadı, yoksa orta sahamızda tamamdı. Şimdi arayış içerisindeyiz. Bir orta saha ve stoperi mutlaka almamız gerekiyor" diye cevap verdi.

"Yeni Malatyaspor maçı çok önemli"
Çalımbay, salı günü sahalarında Yeni Malatyaspor ile oynayacakları kupa maçının kendileri açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Biz kupada da gitmek istiyoruz. Yeni Malatyaspor maçı bizim için çok çok önemli bir maç. Ondan sonraki Beşiktaş maçı da öyle. Maça en iyi kadromuzla çıkacağız, tam kadro. İlk maçta skor ne olursa olsun her şey Malatya’daki ikinci maçta belli olacak. İki devreli bir maç oynayacağız. İyi bir takımla oynayacağız. Bu maça da lig maçı gibi hazırlanıyoruz. Sahamızda iyi bir sonuç almaya çalışacağız. Hemen arkasından lige iyi başlamamız gerekiyor. Tek büyük sıkıntımız Mert Hakan’ın olmaması. O yüzden orta saha arkadaşımızı hemen almak istiyoruz. Oraya mutlaka iyi bir orta saha oyuncusu bulmamız gerekiyor. İnşallah yetiştirebilirsek o arkadaşımızı kullanabiliriz" dedi.
Son olarak yapılacak olan transferlerin yerli mi, yabancı mı? sorusuna ise Çalımbay, "Keşke yerli olsa ama baktığınız zaman yok. O yüzden yabancı olarak transferlerimiz" cevabını verdi.

Yasin Öztekin ilk idmana çıktı
Diğer yandan Sivasspor’un yeni transferi Yasin Öztekin sabah Sivas’a gelerek takımla beraber ilk idmanına çıktı. Yapılan idmanda Yasin Öztekin’in hırslı olduğu da görüldü.

SİVAS

12 Ocak 2020 Pazar

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