4 çocuk annesinin tavana asılı cansız bedeni bulundu

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde, 4 çocuk annesi Safiye S.'nin (55), evlerinin tandırlık kısmında, iple tavana asılı cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 13.00 sıralarında, ilçeye bağlı Durgunsu köyünde meydana geldi. Evli ve 4 çocuk annesi Safiye S., iddiaya göre, evlerinin tandırlık kısmında, eşi Mustafa S. (55) tarafından çamaşır ipiyle tavana asılı bulundu. İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Safiye S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kadının cansız bedeni, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Safiye S.'nin eşi Mustafa S., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.



SİVAS 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:17

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