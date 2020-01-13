Kurtarmaya giderken kurtarıldı

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Sivas’ın Suşehri ilçesinde hasta almaya giden ambulans kara saplanıp mahsur kalınca imdadına iş makineleri yetişti.

Suşehri ilçesinde ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Kale köyü hasta almaya giden bir ambulans kara saplandı. Kurtarmaya giderken mahsur kalan ambulansın imdadına ilçe özel idaresi ekipleri yetişti. Ambulans iş makinesi yardımı ile saplandığı yerden çıkartıldı. Yoluna devam eden ambulans hastayı alarak ilçe devlet hastanesine ulaştırdı.

SİVAS 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:17

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