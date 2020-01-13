Ailesini katletti! Öyle bir şey istedi ki!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un yeni transferi Yasin Öztekin, "Lider takıma geldiğim için çok mutluyum. Buraya katkı sağlamak için geldim. İnşallah iyi çalışıp çok çalışıp takım arkadaşlarımla beraber, hocalarımızla beraber sezon sonunda iyi yerde ya da şampiyonlukla bitirmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas, top kapma çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla sona erdi. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve Hugo Vieira antrenmana katılmadı. Fernando ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

"LİDER TAKIMA GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

SİVAS 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:17

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