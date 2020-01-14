Sivas’ta kış ortası kuş sayımı yapıldı Sivas'ın Zara ve Ulaş ilçesinde bulunan 5 gölde kış ortası kuş sayımı yapıldı

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Sivas'ın Zara ve Ulaş ilçesinde bulunan 5 gölde kış ortası kuş sayımı yapıldı.

Doğa Koruma Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Zara ve Ulaş ilçelerinde bulunan göllerde kış ortası kuş sayımını gerçekleştirdi. Kuş sayımı Zara ilçesinde Tödürge gölünde, Ulaş ilçesinde Ulaş gölü, Tecer gölü, Bostankaya gölü ve Alaçorak gölünde yapıldı.

SİVAS 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:16

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