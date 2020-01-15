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3 nesil kalaycılık mesleğini sürdürüyor

DHA

SİVAS'ın Zara ilçesinde yaşayan 10 çocuk babası Yılmaz Öncü (84), baba mesleği olan kalaycılığı 71 yıldır sürdürüyor. Öncü, kalaycılık mesleğinin devam etmesi için oğlu Osman Öncü (65) ve torunu Yılmaz Öncü'ye de (30) öğretti. Mesleği 4 metrekare büyüklüğündeki dükkanda sürdüren aile, ilçenin tek kalaycısı olma özelliğini taşıyor.
İlçede Kızılırmak Mahallesi'nde oturan evli ve 10 çocuk babası Yılmaz Öncü, babasından öğrendiği mesleğini 71 yıldır sürdürüyor. İlçede 4 metrekare büyüklüğündeki dükkanda kalaycılığı devam ettiren Öncü, ilçenin tek kalaycısı olma özelliği taşıyor. Sabahın erken saatlerinde dükkanını açan Öncü, kalaycılık mesleğine olan bağlılığı ile dikkat çekiyor. Öncü oğulları Osman, Ömer, Mahir, Kenan ve Evren Öncü'ye de mesleği öğretti. İlçede kalaycılığı bugünlerde oğullarından Osman ve torunu Yılmaz Öncü devam ettiriyor. İlçede mesleğin kaybolmaması için dededen toruna kalaycılık geleneği sürüyor.
'KALAYCILIK KIYMETLİ BİR MESLEK'
Çocukluğundan beri kalaycılık yaptığını belirten Yılmaz Öncü, ''İlçede dükkanımız vardı ve köylere gidiyorduk. Bu şekilde kalaycılığı öğrendim. Babamdan öğrendiğim mesleği oğluma ve torunuma da öğrettim. 5 tane oğlum var, 1 tane de torunum, hepsine öğrettim. Kalaycılık benim için kıymetli bir meslektir. Benim 10 çocuğumu bu kalaycılık mesleği ile evlendirdim. Ben onlara bu kalaycılık mesleğinden kazandığım parayla baktım. Bu şekilde devam edip gidiyoruz. Eskiden daha çok kalay yapıyorduk. Ama bu dönemde azaldı. Bakırın kıymetini bilmiyorlar. Bu nedenle işimiz azaldı" dedi.
'BEN BABAMDAN ÖĞRENDİM'
Yılmaz Öncü'nün oğlu Osman da mesleğe babasının yanında çıraklıkla başladığını belirterek, "İlk olarak kap silme ile bu işe başladım. Ben babamdan öğrendim. Şimdi ise oğlum da yapıyor. Bu bizim ata ve dede mesleğimiz. Zahmeti, zor ama parası güzel ve bereketlidir. Ayrıca bakırdan yapılan yemek her zaman sağlıklıdır ve daha lezzetli olur. Eskiden köylerde bakır çoktu. Kalaycılık o zaman çoktu. Şu anda bakırı kullanan yok. Bu yüzden azaldı. Ara sıra köylüler bakır getiriyor, kalaylıyoruz. Bu şekilde ekmek paramız çıkıyor" diye konuştu.
'10 YAŞINDAYKEN BAŞLADIM'
Dedesi ile aynı ismi taşıyan evli ve 1 çocuk babası torun Yılmaz Öncü ise "Bu mesleğe dedemin yanında 10 yaşındayken başladım. Bizi dışarıya çıkarıp bu dükkana getirdi. Öncelikle getir-götür işleri, kap silme, kap doğrultma işleri ile kalaycılığa başladım. Ben de çocuklarıma öğretmeyi düşünüyorum. Bu meslek iyi bir meslek ve bitsin istemiyoruz. İnşallah öğrenmek isteyen olursa da yardımcı oluruz" ifadelerini kullandı. 

SİVAS

15 Ocak 2020 Çarşamba

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