Sivas’ta hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesi ile Ulaş gölünün yüzeyi buzla kaplandı, ortaya Sibirya’yı aratmayacak görüntüler çıktı.

Sivas'ta şiddetli soğuklar etkisini hissettirmeye başladı. Hissedilir sıcaklık eksi 15 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğuklar Sivas’ta Sibirya’yı aratmayacak görüntüler oluşturdu. Sivas’ın en büyük göllerinde olan Ulaş ilçe merkezindeki Ulaş gölünün yüzeyi dondu. Gölün yüzeyinde 5 santimetre kalınlığında buz tabakası oluştu. Gölün yüzeyinin tamamen donması ile ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Yaz aylarında bir çok kişinin kıyısında piknik yaparak dinlendiği göl, dondurucu soğuğa rağmen güzelliği ile misafirlerini ağırlamaya devam etti. Soğuğa aldırmadan göl kenarında dinlenen gençler yaptıkları açıklamada, “Sürekli buraya gelip zaman geçiriyorduk. Donduğunu duyunca gelip bu şekli ile de görmek istedik. Soğuk olsa da güneşli bir hava var. Gezilip görülmeye değer” dediler.

SİVAS 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:16

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