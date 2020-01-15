Sivas’ta “Benim Belediyem Gençlik Çalıştayı” başladı Sivas’ta gençlerin fikirlerini açıkça ifade ederek belediye hizmetleri hakkındaki görüşlerini bildireceği, sorunları ortaya koyarak çözüm önerilerini tartışacağı “Benim Belediyem Gençlik Çalıştayı” başladı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sivas’ta “Benim Belediyem Gençlik Çalıştayı” başladı Sivas’ta gençlerin fikirlerini açıkça ifade ...

İHA

Sivas'ta gençlerin fikirlerini açıkça ifade ederek belediye hizmetleri hakkındaki görüşlerini bildireceği, sorunları ortaya koyarak çözüm önerilerini tartışacağı "Benim Belediyem Gençlik Çalıştayı" başladı.

Sivas’ta “Benim Belediyem Gençlik Çalıştayı” başladı Sivas’ta gençlerin fikirlerini açıkça ifade ederek belediye hizmetleri hakkındaki görüşlerini bildireceği, sorunları ortaya koyarak çözüm önerilerini tartışacağı “Benim Belediyem Gençlik Çalıştayı” başladı.

Sivas’ta gençlerin fikirlerini açıkça ifade ederek belediye hizmetleri hakkındaki görüşlerini bildireceği, sorunları ortaya koyarak çözüm önerilerini tartışacağı “Benim Belediyem Gençlik Çalıştayı” başladı.
Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde üç oturum halinde düzenlenecek olan çalıştayın açılış programına Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, ilgili kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.
30 farklı okuldan 63 öğrencinin katılım sağladığı çalıştayda 7 farklı masa oluşturuldu. Akademisyenlerin moderatörlük yaptığı oturumlarda; çevre ve temizlik, parkbahçe işleri, kültür ve sosyal işler, spor işleri, ulaşım hizmetleri, hayvan hakları, barınma ve korunma gibi farklı konularda öğrencilerin fikirleri masaya yatırıldı.
Çalıştaya katılan gençler adına konuşan Zeynep Kotan, “Bizler bugün burada olduğu gibi fikirlerimizle bu ülkeye her daim katkıda bulunmaya çalışacak olan yeni nesiliz. Burada ilki yapılacak olan “Benim Belediyem Gençlik Çalıştayını” duyduğum zaman şehrimle bir kez daha gurur duydum. Bir fikre ulaşmak için birçok düşünceye ihtiyaç vardır. Bizlerin düşüncelerini şehrimiz için faydalı olabilecek şekilde bir araya getiren ve sonucunda da mutlak güzel fikirler elde edeceğimiz bu çalıştayı kuran ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Uygulama zamanı gelen bir fikir dünyanın tüm ordularının toplamından daha güçlüdür. Ve bu güçte işte tam buradadır. Bizlerle fikirlerini paylaşmak, taze zihinlerini bu şehrin hizmetine sunmak amacıyla buraya gelen ve şu an burada gurur dolu olmama sebebiyet veren tüm öğrenci arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. İlimize yeni ufuklar açacak olan bu çalıştaya öncülük eden, emek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Çalıştayımızın belediyemize hayırlar getirmesini diliyorum ” dedi.
Çalıştayın paydaş kurumu olan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise, “Çok titiz bir ön hazırlık çalışmasının ardından nihayet bugün burada Benim Belediyem Gençlik Çalıştayını bir tarih ve kültür şehri olan Sivas'ımızı daha ileri taşımak maksadıyla bir araya geldik. Sivas Belediyesi, Müdürlüğümüz ve Eğitimde Diriliş Derneği ile yapılan ‘Benim Belediyem Gençlik Çalıştayının’ hazırlık çalışmaları kapsamında görevlendirilen öğretmenlerimiz bugüne kadar farklı sınıf, farklı seviyelerde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinden 30 okuldan 300 öğrenciyle ön görüşme yaptılar. Bu görüşmelerde yapılan görüşme formlarının analizlerinden hareketle çalıştay temaları, kategorileri ve alt kategorilerini oluşturdular. Neticede ise sizler için şehrimizi ulaşımdan çevre temizliğine, sosyal alanlardan kültürel faaliyetlerine kadar pek çok farklı yönü ihya edecek kapsayıcı sorular hazırladılar. Tüm bu çalışmalar esasında sizler için çocuklar. Çünkü sizler bu şehirde yaşayan Allah ömür verirse de bu şehrin ekmeğinden suyundan nasiplenecek olan ve bu şehrin idaresini eline alacak olan kişilersiniz. Bugün bu masalarda yerinizi almanız aslında yaşadığınız şehre karşı ödevinizi yerine getiriyor olmanız anlamına geliyor. Zira sorunlar karşısında şikâyet etmek, masa başından ahkam kesmek, sızlanıp mazeret üretmek en kolayıdır. Önemli olan çözüm bulmak, fikir üretmek, icraat ortaya koymaktır. Belki birkaç hafta, belki birkaç ay sonra kendi çıkarlarını şehrin çıkarlarından üstün görenler bu şehirde yapılan güzellikleri görmeyerek sağı solu karalayıp kendi ayıplarını ört bas etmeye çalışanlar unutulup gidecek ama yapılan güzel işler, açılan atölyeler ve özellikle sizin bugün burada beyan ettiğiniz güzel fikirler, projeler, çalışmalar da hayat bulacak ve asla unutulmayacaktır. Bu çalıştayın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor ve gençlerimize bu yolun önünü açan, eğitimcilerin her daim yanında olan Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin ve ekibine, tüm milli eğitim camiası adına şükranlarımı arz ediyorum ” şeklinde konuştu.
Çalıştayın hazırlık sürecini ve yapılan çalışmaları değerlendiren Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, “Bugün bu çalıştayda çıkacak olan fikirlerin sahibi sizler olacaksınız. Ben 26 yaşında belediye başkan yardımcısı olmuş bir kardeşinizim. Geçmişte seçilme hakkına bile sahip değilken bu ülkede yapılan referandumla ailelerinizin, büyüklerinizin verdiği destekle ülkede yapılan referandumla seçilme hakkına sahip olmuş bir kardeşinizim. Bu ülke artık bu işin farkında. Birçok alanda gençlere sorular soruluyor, yönetime katılımları önemseniyor. Biz de Sivas Belediyesi olarak özellikle yaptığımız hizmetlerde bu işi sıklıkla takip etmek istedik ve gençlerin bu konuda ki fikirlerini önemsedik. Şunu arzuluyoruz bugün 10 yaşında olan bir kardeşimiz 20 yaşına geldiği zaman nasıl bir Sivas görmek istiyor, bunu merak ediyoruz. Ben bu çalıştayda özellikle emek veren öğretmenlerimize, Eğitimde Diriliş Derneğimize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, üniversiteden hocalarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu tablo size şunun ispatıdır, arkadaşımız çok şanslı bir şehirde olduğumuzu söyledi. Gerçekten Sivas açısından çok şanslı bir dönem yaşıyoruz. Herhangi bir konu, herhangi bir sorun varsa üniversitesiyle, valiliğiyle, belediyesiyle, kurumlarıyla hep birlikte bir masanın etrafına oturup bu şehirle alakalı sorunları konuşup çözümleyebilecek bir ortama sahibiz. Burada bu işi bu noktaya getiren arkadaşlarıma, hocalarıma ve siz değerli öğrencilerimize teşekkür ediyorum ” ifadelerini kullandı.

SİVAS

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:16
  • GÜNEŞ 07:45
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:15
  • AKŞAM 17:37
  • YATSI 19:00
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas'ta yaban hayvanları için doğaya 7 ton yem
YEREL HABERLER Sivas'ta yaban hayvanları için doğaya 7 ton yem
Sivas'ta sobadan zehirlenen Afgan çoban öldü
YEREL HABERLER Sivas'ta sobadan zehirlenen Afgan çoban öldü
Rıza Çalımbay: Beşiktaş maçından iyi bir şekilde ayrılmak istiyoruz
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Beşiktaş maçından iyi bir şekilde ...
Kangal köpeklerine 7 milyon liralık tesis Sivas Valiliği, 7 milyon 51 bin TL bütçeli Sivas Kangal köpeği Üretim, Tüketim ve Satış Merkezi projesini hayata geçirmeyi planlıyor
YEREL HABERLER Kangal köpeklerine 7 milyon liralık tesis Sivas ...
Sivas’ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
YEREL HABERLER Sivas’ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı Sivas Valisi Salih Ayhan ve İl protokolünün katılımıyla kış günlerinde beslenecek yem bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı Sivas ...
Türkiye’nin en ilginç egzotik parkı Sivas’ta kurulacak Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye’nin en ilginç egzotik parkının kurulması planlanan alanda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Türkiye’nin en ilginç egzotik parkı Sivas’ta ...
Sivas’ta 2019’da konut satışları düştü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas’ta 2019 yılında satılan konut sayısı önceki yıla nazaran bin 373 adet azalarak 9 bin 292’ye geriledi.
YEREL HABERLER Sivas’ta 2019’da konut satışları düştü Türkiye ...
Rıza Çalımbay: "Beşiktaş karşısında elimizden geleni yapacağız" DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "İstanbul'da oynamak çok zor"
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: "Beşiktaş karşısında elimizden geleni ...
Sivas'ta Kangal köpekleri için 7 milyon liralık yeni tesis
YEREL HABERLER Sivas'ta Kangal köpekleri için 7 milyon liralık yeni ...
Sibirya değil Sivas Sivas’ta hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesi ile Ulaş gölünün yüzeyi buzla kaplandı, ortaya Sibirya’yı aratmayacak görüntüler çıktı
YEREL HABERLER Sibirya değil Sivas Sivas’ta hava sıcaklığının ...
Ünlü ozanı türküleriyle andılar Lütfi Fikret Tuncel Ortaokulu öğrencileri, Sivas’ın yetiştirdiği önemli değerler arasında yer alan Aşık Veysel'i anma programı düzenledi. Veysel’in eserlerini seslendiren öğrenciler tiyatro oyunları ile ünlü halk ozanının hayatından kesitler sundu.
YEREL HABERLER Ünlü ozanı türküleriyle andılar Lütfi Fikret Tuncel ...
3 nesil kalaycılık mesleğini sürdürüyor
YEREL HABERLER 3 nesil kalaycılık mesleğini sürdürüyor
Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından
Çalımbay: “Güzel bir skor aldık”
YEREL HABERLER Çalımbay: “Güzel bir skor aldık”
Sergen Yalçın’dan Guilherme açıklaması
YEREL HABERLER Sergen Yalçın’dan Guilherme açıklaması
Sivasspor - Yeni Malatyaspor: 4-0
YEREL HABERLER Sivasspor - Yeni Malatyaspor: 4-0
Ziraat Türkiye Kupası: D.G. Sivasspor: 4 - BTC Türk Yeni Malatyaspor: 0
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: D.G. Sivasspor: 4 - BTC Türk ...
Kızılırmak projesi için ilk adım mart ayında atılıyor Sivas’ta Kızılırmak Projesi kapsamında yapılacak sağ ve sol kollektör hatlarının yapım ihalesi Mart ayında gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER Kızılırmak projesi için ilk adım mart ayında ...
Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı
Sivas‘ta su ürünleri denetimleri
YEREL HABERLER Sivas‘ta su ürünleri denetimleri
Mühürlenen termik santrale üretim izni verildi
YEREL HABERLER Mühürlenen termik santrale üretim izni verildi
Sivas’ta kış ortası kuş sayımı yapıldı Sivas'ın Zara ve Ulaş ilçesinde bulunan 5 gölde kış ortası kuş sayımı yapıldı
YEREL HABERLER Sivas’ta kış ortası kuş sayımı yapıldı Sivas'ın Zara ...
Yaban hayatı unutulmadı Yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Yaban hayatı unutulmadı Yabani hayvanlar için doğaya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X