Lüks aracın içinden 70 bin liralık pırlanta yüzük çalındı

Sivas’ta lüks bir cipten değerleri yaklaşık 70 bin lira olan 3 adet pırlanta yüzük çalındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Galericiler Sitesi içerisinde park halinde bulunan A.K’ye ait lüks bir cipin torpido kısmında bulunan değerleri yaklaşık 70 bin lira olan 3 pırlanta yüzük kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Cipin torpido kısmında bulunan 3 adet pırlantayı bıraktığı yerde bulamayan A.K. durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler lüks cip üzerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

SİVAS 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:16

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