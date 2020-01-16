Çalındığını sandığı 70 bin TL’lik yüzükleri evde buldu

Sivas'ta lüks cipinden 70 bin lira değerindeki 3 adet pırlanta yüzüğün çaldığını düşünerek polise başvuran şahıs yüzükleri evinde buldu.

Sivas’ta bir şahıs Galericiler Sitesi içerisinde park halinde bulunan lüks aracından yaklaşık değeri 70 bin lira olan 3 pırlanta yüzüğün çalındığını iddia ederek durumu polis ekiplerine bildirmişti. Polis ekiplerinin araçta yaptığı incelemelerin ardından hırsız veya hırsızların bulunması için çalışma başlatılmıştı. Ancak yüzüklerin çalındığını düşünen şahıs, 3 adet yüzüğü evinde buldu. Tekrar polise başvurup, kayıp yüzükleri bulduğunu belirterek ifadesini yeniledi.

SİVAS 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:39

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.