Sivasspor’da Serhiy Rybalka’nın sözleşmesi feshedildi

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

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Süper Lig lideri DG Sivasspor’da, bir süredir sakatlığı devam eden orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka’nın sözleşmesi feshedildi.

Sivasspor'da iç transferde son dakika gelişmesi yaşandı. Alınan bilgiye göre uzun süredir sakat olan Serhiy Rybalka, kulüple karşılıklı anlaşarak kırmızıbeyazlı takımdan ayrıldı.

2017’de Dinamo Kiev’den Sivasspor’a transfer edilen 29 yaşındaki Ukraynalı futbolcu sezonun ilk yarısında 3 maçta görev alırken, 72 dakika kırmızıbeyazlı formayı terletti.

SİVAS 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:16

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