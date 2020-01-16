Erdoğan Yeşilyurt: "Beşiktaş maçına hazırız, galip dönmek istiyoruz" Sivasspor’un orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt: "Liderliğe devam etmek istiyoruz"

Sivasspor’un orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, bu hafta ligde deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçına hazır olduklarını söyleyerek, galip dönüp liderliğe devam etmek istediklerini belirtti.

Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan kırmızıbeyazlıların 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, Beşiktaş maçının zor geçeceğini söyledi.

Yeşilyurt, maça mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyleyerek, "Beşiktaş'a çok zor bir deplasmana gidiyoruz. Maçın çok zor olduğunu biliyoruz. İkinci yarıya kupada Malatya’ya karşı 40'lık skorla çok iyi bir başlangıç yaptık. İnşallah bu güzel oyunumuzu orada da devam ettiririz. İnşallah oradan galip döneriz. Kupa maçında da çok iyi oynadık. 40’lık bir avantaj yakaladık. İkinci maçta var onu da yenmek istiyoruz. Tur atlamak istiyoruz dedi.



"Takımda eksik çok yok"

Takımda eksik futbolcularla ilgili sorunun sorulması üzerine Erdoğan, "Takımda eksik çok yok. Emre ile konuştum. Marcelo’da bir sıkıntı yokmuş. Sadece Fernando var. Zor bir deplasmana gidiyoruz. Hazırız, galip dönmek istiyoruz ve liderliğe devam etmek istiyoruz" diye cevap verdi.



İdmandan notlar

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan Yiğidolar, çift kale maçla idmanını tamamladı.

Antrenmana sakatlığı devam eden Hugo Vieira katılmazken, sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Sivasspor, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından uçakla İstanbul’a gidecek.

SİVAS 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:16

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