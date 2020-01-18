Sivas’ta korkutan yangın Sivas'ta sanayi sitesinde bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu

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Sivas'ta sanayi sitesinde bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, yangın, sabah saatlerinde Ata sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinden alevlerin çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin kısa süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının iş yeri önünde bulunan atık malzemelerden çıktığı düşünülüyor.

SİVAS 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:16

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