Bin öğrenci kayak eğitimi alacak Sivas’ta "Kışlar Daha Güzel" sloganı ile uygulanan "Kayak Sporunda Olimpik Sporcu Yetiştirme Projesi" kapsamında 2020 yılında bin öğrenci Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde kayak eğitimi alacak.

Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" kapsamında "Kışlar Daha Güzel" sloganı ile uygulanan "Kayak Sporunda Olimpik Sporcu Yetiştirme Projesi" kapsamında bu yıl bin öğrenci kayak eğitimi alacak.

İl merkezi ve ilçelerden gelen öğrenciler proje kapsamında Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde kayak eğitimlerine başladı. Sivas Valisi Salih Ayhan'ın talimatı ile önemli bir çalışma daha hayata geçirildi. Kayak eğitimi için servislerle Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezine getirilen ve 3 gün boyunca misafir edilen öğrenciler, gündüzleri kayak eğitimi alırken, akşamları ise "sözünde durmak”, “vatan sevgisi”, “tarihe saygı”, “çalışkanlık”, “yardımseverlik”, “edep” gibi değerlerin önemi hakkında öğretmenleri tarafından bilgilendirilmeye başlandı.

Bu hafta Hafik ilçesinden gelen 50 ortaokul ve lise öğrencisi gündüzleri gerçekleşen kayak eğitiminin ardından akşamları "sözünde durmak" değerini işledi.

SİVAS 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:41

YATSI 19:03

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