Sahibinin serbest bıraktığı pitbull 3 çocuğa saldırdı

Sivas'ta sahibinin tasmasını açarak serbest bıraktığı ağızlıksız pitbull, 3 çocuğa saldırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.00 sıralarında Kılavuz Mahallesi 33. sokakta meydana geldi. Ş.Ö.'ye ait pitbull cinsi köpek sahibinin tasmasını açarak serbest bırakması sonucu halı sahada oyun oynayan 3 çocuğu ısırdı. Isırılan çocuklardan 17 yaşındaki Metehan Kara ve 11 yaşındaki Alperen Karaca bacak kısmından yaralandı. Pitbull tarafından ısırılan 16 yaşındaki Alkan Kara'nın ise köpek ile girdiği mücadelede köpeğin kendisini daha fazla yaralamasına izin vermediği öğrenildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu köpeğin sahibi 18 yaşındaki Ş.Ö. bulunarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ş.Ö.’nün polis ekiplerine köpeğini olayın ardından köye götürdüğünü söylediği öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

SİVAS 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:15

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