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Sivas’ta, Beşiktaş galibiyeti doyasıya kutlandı

İHA

Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor'un, Beşiktaş'ı deplasmanda 21 mağlup etmesi şehirde coşkuyla kutlandı.

Sivas’ta, Beşiktaş galibiyeti doyasıya kutlandı

Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor'un, Beşiktaş’ı deplasmanda 21 mağlup etmesi şehirde coşkuyla kutlandı.
Süper Lig'de zirvede yer alan Sivasspor, Beşiktaş’ı deplasmanda 21 mağlup ederek puanını 40’a yükseltti. Müsabakanın bitiminin ardından Sivas kent meydanı coşkulu kutlamalara sahne oldu. Sivaslılar, galibiyeti meşaleler yakarak, araçları ile şehir turu yaparak kutladı. Bazı vatandaşlar Sivas halayı çekerek galibiyeti doyasıya kutladı.

SİVAS

19 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:43
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:42
  • YATSI 19:04
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