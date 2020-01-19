Sivasspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkarttı

Süper Lig’de 18. hafta karşılaşmalarında lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda konuk olduğu Beşiktaş’ı 21’lik skorla yenerek, ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkarttı.

Süper Lig’de 12. galibiyetini alan lider DG Sivasspor, puanını 40’a çıkararak liderliğini sürdürdü. Ligde son olarak 18 Ekim 2019’da Galatasaray’a 32 yenilen Sivasspor, yenilmezlik serisini ise 10 maça çıkardı.

Sivasspor, bu süreçte 9 galibiyet ve bir beraberlikle 28 puan elde etti. Kırmızıbeyazlılar ayrıca bu sezon 37 gol atarken, kalesinde ise 17 gole engel olamadı.

SİVAS 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:15

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