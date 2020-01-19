Sivas'ta Beşiktaş galibiyeti coşkusu

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından Sivaslı taraftarlar kent meydanında toplanarak galibiyeti kutladı.
Süper Lig'in 18'inci haftasında lider Demir Grup Sivasspor'un deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenmesinin ardından Sivas'ta taraftarlar, büyük mutluluk yaşadı. Yaklaşık 5 bin kişi kent meydanı ve Kongre Müzesi bahçesinde toplandı. Meydanda galibiyeti kutlayan taraftarlar coşku yaşadı. Kalabalık halay çekip marşlar söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kent meydanından görüntüler
Taraftarların kutlamaları
SİVAS
19 Ocak 2020 Pazar
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