Sivas’ta yaşayan yaşlı adam evinin bahçesinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay Karşıyaka Mahallesi 58. Sokakta müstakil bir evde meydana geldi. Sabah saatlerinde arabasıyla kızını işe bıraktıktan sonra evine dönen 70 yaşındaki Tuncay Yakaş, eşi tarafından yaklaşık 3 saat sonra evinin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yere yığılmış halde bulundu. Yakaş'ın eşi durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yakaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Yakaş’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

SİVAS 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:15

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