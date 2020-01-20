Sivasspor'un altyapı oyuncuları taburcu edildi 

Vefat eden Rahşan Ecevit'in isteği yerine getirilecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

-

Sivasspor altyapı oyuncularını taşıyan otobüsün kar nedeni ile şarampole inmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan oyuncular tedavi işlemlerinin ardından taburcu oldular.

Kaza saat 02.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Ebuhan köyü yakınlarında meydana geldi. Sivasspor altyapı oyuncularını taşıyan Ertan Öğütlü yönetimindeki 58 ABE 995 plakalı otobüs, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indi. Kazada otobüs içerisindekilerden 7 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrasında Demir Grup Sivasspor'un U14-U15 takımından hafif yaralanan 6 futbolcu ve otobüsün sahibi kontrol amaçlı olarak Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Futbolcular tedavilerinin ardından taburcu edildi. Futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

-Otobüsün görüntüler

SİVAS 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:43

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.