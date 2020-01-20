UEFA’dan Sivasspor paylaşımı!

Süper Lig’in ikinci yarısının ilk maçında Beşiktaş’ı deplasmanda 21 yenen lider DG Sivasspor, Türkiye’nin ardından UEFA’nın dikkatini çekti.

Türkiye’nin ardından kırmızıbeyazlı takım UEFA’nın da gündemine oturdu. UEFA’nın resmi sosyal medya hesabından galibiyet sevinci fotoğrafı ile beraber “Bu sene, Sivasspor'un senesi mi?” notunu paylaştı.

Yapılan paylaşımda ayrıca şu ifadelere de yer verildi;

“10 maçtır yenilmiyorlar. Ligde en son Ekim ayında kaybettiler. En yakın rakiplerinin dört puan önündeler. Bu sene, Sivasspor’un senesi mi?”

Diğer yandan paylaşım kısa sürede Sivasspor taraftarının büyük beğenisini topladı.

SİVAS 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:43

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.