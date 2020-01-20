Sivas'ta bitkin halde bulunan kurt tedaviye alındı

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SİVAS'ta, yol kenarında bitkin halde bulunan ve arka bacaklarında felç bulgusu görülen kurt, tedaviye alındı.

Kent merkezi yakınlarındaki İşhan köyü civarında yol kenarında yürüyemeyen, bitkin halde bir kurt olduğunu görenler durumu Sivas Belediyesi'ne bildirdi. Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi ekipleri, bölgeye gelip, yürüyemeyen kurdu hayvan ambulansı ile merkeze götürdü. Yapılan incelemede kurdun arka bacaklarında felç bulgusuna rastlandı. Merkezde tedaviye alınan kurdun iyileşmesi halinde doğaya bırakılacağı açıklandı.



SİVAS 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:15

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