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Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 276 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kent genelinde 276 köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, kar yağışı nedeniyle Merkez de 10, Akıncılar’da 8, Divriği’de 35, Doğanşar’da 7, Gürün’de 41, Hafik’te 10, İmranlı’da 30, Kangal’da 29, Koyulhisar’da 5, Suşehri’nde 15, Şarkışla’da 26, Ulaş’ta 3, Yıldızeli’de 32 ve Zara’da 25 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

SİVAS 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:14

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