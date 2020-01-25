AK Parti'li Ekinci depreme canlı yayında yakalandı

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ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem Sivas'ta canlı televizyon programında hissedildi. AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve gazeteciler yayın sırasında sarsıntıyı hissetti.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depreme AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci gazeteciler Kemal Doğan, Ali İzgi ve Hakan Bakar, Sivas'ta yayın yapan yerel televizyonda canlı yayında yakalandı. Canlı yayın sırasında televizyonun reji ekibi, milletvekili Ekinci ve gazeteciler kısa süreli panik yaşadı. O anlar yayına yansıdı.



SİVAS 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:13

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