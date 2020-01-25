Sivasspor, Claudemir Domingues ile sözleşme imzaladı

-DEMİR Grup Sivasspor, transfer çalışmaları kapsamında Portekiz'in Braga takımında forma giyen 32 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Claudemir Domingues de Souza ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Devre arasında ilk transferini Göztepe'den Yasin Öztekin'i alarak gerçekleştiren Demir Grup Sivasspor, teknik yönetimin isteği doğrultusunda Portekiz'de Braga takımında forma giyen Claudemir Domingues ile anlaşmaya vardı. Kente gelen tecrübeli oyuncu, kulüp binasında Başkan Mecnun Otyakmaz'ın da yer aldığı törenle kendisini 1,5 yıllığına Sivassporlu yapan sözleşmeye imza attı.

27 Mart 1988'de Brezilya'da Macaúbas'ta dünyaya gelen Claudemir Domingues de Souza, daha önce; Sao Carlos Futebol Clube, Vitesse Arnhem, Kopenhag, Club Brugge, Al-Ahli Cidde ve son olarak Braga'da forma giydi. Kariyerinde 426 maça çıkan 31 yaşındaki sporcu 33 kez gol sevinci yaşarken, 51 kez de asist yaptı.

STOPER İTALYA'DAN GELİYOR

İtalya'nın Genoa takımında forma giyen 27 yaşındaki Fas'lı stoper Jawad El Yamig ile de anlaşma sağlanırken, bu oyuncunun da takımıyla son maçını oynadıktan sonra Türkiye'ye gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Öte yandan kırmızı-beyazlı takım geçen sezon devre arasında transfer ettiği ancak sakatlıklar nedeniyle verim alamadığı Hugo Vieira ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İmza töreninden görüntüler

-Detay



SİVAS 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:49

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.