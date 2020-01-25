Ticari taksi şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas’ta ticari taksinin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, SivasKayseri karayolu Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Sivas’tan Kayseri istikametine giden ticari taksi bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole uçtu. Hurdaya dönen araçtaki 3 kişiden biri ağır yaralı olarak çıkartıldı. 2 kişi ise araçta sıkıştı. Sıkışan iki kişinin çıkartılması için AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Araçta sıkışanlardan birinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kaza yerinde çalışmalar sürüyor.

SİVAS 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:13

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