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Rıza Çalımbay’ın ismi spor salonuna verildi Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Mükemmel bir ...

İHA

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın ismi, Milli Eğitim Bakanlığı ödenekleri ile yapılarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devredilen KYK Kampüsü bölgesindeki spor salonuna verildi.

Rıza Çalımbay’ın ismi spor salonuna verildi Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Mükemmel bir grafik çiziyoruz” “Futbolcularımla gurur duyuyorum” “Biz şampiyon olacağız diye bir şey demedik”

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın ismi, Milli Eğitim Bakanlığı ödenekleri ile yapılarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devredilen KYK Kampüsü bölgesindeki spor salonuna verildi.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın isminin verildiği spor salonu için açılış töreni düzenlendi. Açılış törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Ak Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sivasspor Kulübü yönetim kurulu üyeleri, Sivassporlu futbolcular ve taraftarlar katıldı.
Açılış töreninde konuşan Vali Salih Ayhan, konuşmasına Elazığ’da yaşanan depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, “Daha böyle üst düzey bir açılış arzu ediyorduk. Malumunuz dün acı bir gün yaşadık. Rabbim öncelikle oradaki vatandaşlarımıza sabırlar versin. Ölenlere rahmet diliyorum. Sivas her zaman vefasını gösterdi, göstermeye devam ediyor. Hakikaten Sivas vefalı bir şehir. Vefa imandan gelir. Sivas'ımız hayırseverlik geleneği olan, vefası olan, üretkenliği olan bir şehir. Dolayısıyla biz Sivas’ta değer üretenleri unutmamamız lazım. Değer üretenlere değer vereceğiz. Şunu samimiyetimle söylüyorum; kendi ismim verilse bu kadar sevinmem. Bu şehirde bu milletin muhabbetini kazanmış, duruşuyla, çalışkanlığıyla, karakteriyle herkesle müsemma olmuş bir kişinin ismini vermek bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah burada nice daha Rıza hocalar çıkacak. Sivas, spor altyapısı çok gelişen bir il. Hakikaten spor salonlar, stadyumlar anlamında Türkiye’de altyapısı en iyi olan illerden birisiyiz. Çok anlamlı oldu, çok yakıştı. Ezelden ebede bu isim burada duracak. Herkes Rıza hocanın bu şehre hizmetlerini her zaman yad edecek” dedi.

Otyakmaz: “Rıza Çalımbay adının verilmiş olması çok özel”
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ise, spor salonuna Rıza Çalımbay adının verilmiş olmasının çok özel olduğunu ifade ederek, “Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremden dolayı hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Geri kalanlara da acil şifa diliyorum. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın inşallah. Bu güzel salon Sivas’ın sporuna hizmet eden bir salon ve Sivasspor’a da yıllardan beri hizmet etmiş Sivas’ın öz evladı, bu toprakların insanı hocamız Rıza Çalımbay adının verilmiş olması çok özel ve çok güzel. Bunu düşünen şehrimizin ileri gelenlerine şükranlarımızı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Çalımbay: “Teşekkür ediyorum”
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da, adının spor salonuna verilmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, “Dün depremde kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. İnşallah böyle günleri bir daha yaşamayız. Böyle bir salona adımı verdikleri için başta sayın valime çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Mecnun başkanım beni göreve çağırdığında, ilk geldiğimde çok heyecanlanmıştım. Doğduğum, büyüdüğüm yerde görev yapmak benim için çok kutsal bir şey. Çok büyük bir sorumluluk taşıyoruz burada. Hiçbir şey düşünmüyoruz. Sadece Sivas’ın başarısını düşünüyoruz. Çok iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. İlk geldiğimizde bütün zorluklara rağmen hiçbir zaman görevimizi bırakıp da gitmedik. Görevimizi sonuna kadar da iyi bir şekilde yapıp tekrar gelmek üzere ayrıldık ve tekrar buraya geldim. Tekrar aynı sorumluluktayım. Çünkü birçok takımla çalıştım ama buradaki sorumluluk çok farklı bir şey. Çünkü köyüm yakın, ailem yakın. Her yer yakın. Yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü bir yönetimin futbolcusuna yapması gereken ne varsa hepsini yapıyor. Bütün futbolcu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Mükemmel bir grafik çiziyorlar. Çok iyi şekilde oynuyorlar ve çok iyi bir arkadaşlık ve dostluk var. Bunu da sahaya yansıtıyorlar. Çok güzel şeyler oluyor. Sayın valim olsun, belediye başkanım olsun inanılmaz bir destek veriyorlar. Çok güzel bir birleşim oluyor ve onu da biz sahaya yansıtıyoruz. Sayın valim gerçekten futbolcu çok seven birisi. Bir de iyi futbolcu onu da gördük. Kendisine tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Şampiyon olacağız diye bir şey demedik”
Çalımbay, futbolcularıyla gurur duyduğunu da ifade ederek, “İnşallah bu salonda çok iyi arkadaşlarımızı yetiştiririz. Çok iyi yerlere gelirler hepsi de. Bizim tek amacımız arkadaşlarımızla beraber buraya kadar mükemmel bir şekilde getirdiğimiz ligdeki konumumuzu sonuna kadar korumak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Tüm futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve onlarla gurur duyuyorum. Bu zamana kadar kimsenin beklemediği şekilde çok çok iyi bir yere getirdiler. Kimse bizim lider olacağımızı ummuyordu ama biz tek yürek olarak başladık ve tek yürek olarak da devam ediyoruz. Ben kendilerine de her zaman söylüyorum. İnşallah bu işi başaracağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hiçbir zaman da biz şampiyon olacağız diye bir şey demedik. Maç maç bakıyoruz. İnşallah şu anda tek hedefimiz Rize maçı. Başka bir düşüncemiz yok. Sizlerden de tek isteğimiz şey şu ana kadar verilen desteğin tam olması” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Teknik Direktör Rıza Çalımbay’a günün anısına tablo hediye edildi.

SİVAS

25 Ocak 2020 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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