Sivassporlu futbolcular basketbol oynadı

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Süper Lig lideri DG Sivasspor’da futbolcular basketbol oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın isminin verildiği kapalı spor salonunun açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Sivassporlu futbolcular da yoğun ilgi gösterdi.

Tören sonrası Sivassporlu futbolcular bir süre kendi aralarında basketbol oynadı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı basketbol oyununda kırmızıbeyazlı futbolcular eğlenceli anlar yaşadı.

Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa ve başarılı oyuncu Mert Hakan Yandaş’ın attığı sayılar, takım arkadaşları ve izleyenlerden alkış aldı.

Diğer yandan Sivas Valisi Salih Ayhan da futbolcuların basket oyununa katılarak, atış yaptı.

SİVAS 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:13

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