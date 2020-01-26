Sivas buz tuttu

Sivas'ta hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düşmesi ile şehir adeta buz tuttu.

Sivas’ta şehir merkezinde hissedilir hava sıcaklığı eksi 17 dereceye kadar düştü. Şehir merkezinden geçen Kızılırmak'ın yüzeyi kısmen buz tuttu. Merkez ilçeye bağlı Serpincik köyünde bulunan Serpincik göleti tamamen buz tutarken, göletin üzerinde rahatlıkla yüründü. Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas’ta hafta içerisinde hava sıcaklığının artması bekleniyor.

SİVAS 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:50

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.