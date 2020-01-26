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Üç gündür aranıyordu, donmuş olarak bulundu Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 3 gündür aranan kayıp şahıs ...

İHA

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 3 gündür aranan kayıp şahıs donmuş halde bulundu.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 3 gündür aranan kayıp şahıs donmuş halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Akıncılar ilçesi Orta köyde ikamet eden 2 çocuk babası Ahmet Coşkun (43), Perşembe günü evinden ayrılarak bir daha geri dönmedi. Coşkun’un evine dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri ve köy sakinleri tarafından başlatılan arama çalışmaları sonucu Coşkun dere kenarında donmuş olarak bulundu. Coşkun'un cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

SİVAS

26 Ocak 2020 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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