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Sivasspor ve Rizesporlu futbolculardan depremzedelere yardım

DHA

Süper Lig'de 19'uncu haftanın kapanış karşılaşmasında lider Demir Grup Sivasspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Yarın oynanacak maç öncesinde Demir Grup Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile Çaykur Rizespor'dan Orhan Ovacıklı ve Gökhan Akkan, Elazığ'ın da yaşanan olayında zarar gören vatandaşlara yardım eli uzattı.

Süper Lig'de 19'uncu haftanın kapanış karşılaşmasında lider Demir Grup Sivasspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Yarın oynanacak maç öncesinde Demir Grup Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile Çaykur Rizespor'dan Orhan Ovacıklı ve Gökhan Akkan, Elazığ'ın da yaşanan olayında zarar gören vatandaşlara yardım eli uzattı.
Demir Grup Sivassporlu Mert Hakan Yandaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, Emre Kılınç ile birlikte yarın oynanacak Rizespor maçında elde edecekleri geliri, depremzedelere bağışlayacaklarını açıkladı. 
FUTBOL CAMİASINA ÇAĞRI
25 yaşındaki orta saha oyuncusu resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada futbol dünyasını da destek vermeleri için mesaj gönderdi. Mert Hakan yaptığı paylaşımda, "Yarın ki maçta Emre Kılınç ve ben gelirimizi Elazığ ve Malatya'da bu üzücü olayı yaşayan vatandaşlarımız, canlarımıza bağışlıyoruz. Futbol camiasındaki abilerim kardeşlerimi de desteğe bekliyorum" ifadelerini kullandı. 
RİZESPORU ORHAN VE GÖKHAN'DAN YANIT
Destek paylaşımı için Mert Hakan Yandaş'a teşekkür eden Orhan Ovacıklı, Yarın ki maçta ben de gelirimi Elazığ ve Malatya'da depremi yaşayan vatandaşlarımızla paylaşıyorum. Sen de var mısın Gökhan Akkan" paylaşımında bulundu.
Lacivert-yeşilli ekibin file bekçisi Gökhan Akkan da, "Mert kardeşim, böyle bir destek başlattığın için sana teşekkür ederim. Ben de yarın maçtaki gelirimi bağışlıyorum. Daha çok destek geleceğine eminim" dedi.
 

SİVAS

26 Ocak 2020 Pazar

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