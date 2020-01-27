Sivas'ta yapılan Anadolu'nun en büyük 'millet bahçesi' açılışa hazır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sivas'ta yapılan Anadolu'nun en büyük 'millet bahçesi' açılışa hazır

DHA

SİVAS'ta, eski 4 Eylül Stadyumu'nun yerinde yapımına başlanan, 'Anadolu'nun en büyük Millet Bahçesi' projesi büyük ölçüde tamamlandı. Millet bahçesinin bahar ayında hizmete gireceğini belirten Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Her yaşa hitap edecek özelliklere sahip bir projeyi hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Ayrıca kente buradan daha büyük ikinci bir millet bahçesi daha kazandıracağız" dedi.
Kentte yıkılan eski 4 Eylül Stadı'nın bulunduğu yerde, 53 bin 126 metrekarelik alanı kapsayan 'Millet Bahçesi' projesinde sona gelindi. Alanı süsleyecek ağaçların taşındığı, içindeki yapıların tamamlandığı ve çevre duvarlarının tamamlandığı projede kış şartlarına rağmen çalışmalara ara verilmedi. Son rötuşları yapılan ve yaklaşık 15 milyon TL'ye mal olan Millet Bahçesi, halkın kullanacağı düzeye ulaştı. İçerisinde millet kıraathanesi, 2 büfe, 3 lavabo, mescit, su deposu, 2 basketbol-voleybol sahası, kaykay pisti, amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, çardaklar, süs havuzu, çocuk oyun grupları, spor alanları, bitki, peyzaj alanı ve sosyal alanlar yer alan millet bahçesi, görüntüsüyle ilgi çekerken, bölgeye de ayrı bir değer kattı.
'ŞEHRİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN'
Projede yapılan son çalışmaları yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda şehre değer kazandıracak önemli bir projenin hayata geçirildiğini söyledi. Müteahhit firmanın söylediği tarihte projeyi bitirdiğini belirten Başkan Bilgin, "İnşallah baharın gelmesiyle teslim alıp hemşehrilerimizin hizmetine açacağız. 53 bin metrekare üzerine inşa edilmiş Anadolu'nun en güzel millet bahçelerinin birisinin içerisindeyiz. İçerisinde millet kıraathanelerinin olduğu, çeşitli etkinliklerin yapılabileceği spor alanları, standartlara uygun yürüyüş yollarının olduğu çok güzel bir yaşam alanı oluşturduk. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah projenin bitimiyle birlikte devam eden çalışmalarımız var. Yapacağımız otoparkla birlikte burada tamamen bir yaşam alanı oluşmuş olacak. Her yaştan insana hitap edecek açık hava egzersiz alanları, basketbol, voleybol sahası, kaykay pisti ve iyi planlanmış dinlenme, spor ve etkinlik alanlarının olabildiği hoş bir projeyi hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş oluyoruz. Bu projede öncelikle Cumhurbaşkanımıza ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar şehrimiz için ne talep ettiysek yerine getirildi" dedi.
'YENİ BİR MİLLET BAHÇESİ DAHA GELİYOR'
Sivas'a yeni bir Millet Bahçesi daha yapılacağının müjdesini veren Başkan Bilgin, "İnşallah ikinci millet bahçemiz de eski Numune Hastanesi ile 27 Haziran Parkı'nın birleşmesiyle oluşacak. 57 bin metrekarelik bir alanda, buradan daha büyük millet bahçesinin proje çalışmasına başladık. Geçen hafta TOKİ ile görüştük. Projeyi birlikte yapıyoruz. O alanda da inşallah şehir yoğunluğundaki otopark sorununu çözmek üzere büyük bir otopark planlıyoruz. Ayrıca yine orada da yeşil alanıyla, millet kıraathanesiyle, gençlik merkeziyle, kütüphanesiyle ve bol yeşil alanıyla birlikte ikinci millet bahçesini de şehrimize kazandırmış olacağız" diye konuştu.
'SİVAS'IN DAHA DA GÜZEL OLACAĞINA İNANIYORUZ'
Mevcut Millet Bahçesi alanının birkaç yıl sonra daha yeşil bir görüntüye kavuşacağını anlatan Başkan Bilgin, "Burada 3 bine yakın irili ufaklı ağaç dikildi. Yem yeşil bir alan olacak. Şu anda pek belli olmuyor ama büyüdüğünde, 2-3 sene sonra burası yem yeşil bir alan olacak. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Sivas'ın daha da güzel olacağına inanıyoruz. Böylesi bir tesise yakışır bir açılış yapmamız gerekiyor. Bahar aylarında buranın açılışını gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. Başkan Bilgin, millet bahçesinin yanına ise yeni bir nikah salonu inşa edileceğini sözlerine ekledi.
Millet bahçesinin şehre değer katacağına inandıklarını belirten vatandaşlar ise "Hizmete girdiğinde burayı mutlaka ziyaret etmek istiyoruz. Her kesime hitap eden bölümleri var ve güzel bir çalışma oldu" ifadelerini kullandı.

SİVAS

27 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:38
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivasspor ve Rizesporlu futbolculardan depremzedelere yardım
YEREL HABERLER Sivasspor ve Rizesporlu futbolculardan depremzedelere ...
Sivassporlu Claudemir: Türkiye ligi zor ve rekabetçi bir lig
YEREL HABERLER Sivassporlu Claudemir: Türkiye ligi zor ve rekabetçi ...
Sivasspor’un yeni transferi Claudemir’den iddialı açıklama: “Şampiyonluk mümkün” Lider Sivasspor’un yeni transferi Brezilyalı Claudemir: "Süper Lig'i takip ediyordum" "Carlos, Cicinho, Robinho gibi isimler Sivasspor'un tanınmasında büyük etken"
YEREL HABERLER Sivasspor’un yeni transferi Claudemir’den iddialı ...
Üç gündür aranıyordu, donmuş olarak bulundu Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 3 gündür aranan kayıp şahıs ölü bulundu
YEREL HABERLER Üç gündür aranıyordu, donmuş olarak bulundu Sivas'ın ...
Sivas buz tuttu
YEREL HABERLER Sivas buz tuttu
Sivasspor ile Çaykur Rizespor 16. randevuda
YEREL HABERLER Sivasspor ile Çaykur Rizespor 16. randevuda
Yasin Öztekin: “Takıma katkı sağlamak istiyorum” Sivasspor’lu Yasin Öztekin: “6 tane kupam var” “Her maça final maçı gibi çıkacağız”
YEREL HABERLER Yasin Öztekin: “Takıma katkı sağlamak ...
Sivassporlu Claudemir: Lider olmak büyük bir başarı
YEREL HABERLER Sivassporlu Claudemir: Lider olmak büyük bir başarı
Claudemir: "Savaşan bir futbolcuyum" Sivasspor’un yeni transferi Claudemir: "Sivas’a gelmeden önce Marcelo ile görüştüm" "Elimden geleni yapacağım"
YEREL HABERLER Claudemir: "Savaşan bir futbolcuyum" Sivasspor’un ...
Sivas'ta, depremzedeler için yardım kampanyası
YEREL HABERLER Sivas'ta, depremzedeler için yardım kampanyası
Sivassporlu Claudemir sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Sivassporlu Claudemir sağlık kontrolünden geçti
Sivassporlu futbolcular basketbol oynadı
YEREL HABERLER Sivassporlu futbolcular basketbol oynadı
Sivas'ta, taksi şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Sivas'ta, taksi şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Tanınmış müteahhit uyardı Erzincan, Van ve Marmara depremlerinde inşa ettiği binaların camları dahi kırılmamıştı Ekrem Ekşi “Fay hatları üzerinde inşa edilen binaların bazları tabuta dönüşürken bazılarının ise camlarının dahi çatlamaması tesadüf değildir”
YEREL HABERLER Tanınmış müteahhit uyardı Erzincan, Van ve Marmara ...
Rıza Çalımbay’ın ismi spor salonuna verildi Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Mükemmel bir grafik çiziyoruz” “Futbolcularımla gurur duyuyorum” “Biz şampiyon olacağız diye bir şey demedik”
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay’ın ismi spor salonuna verildi Sivasspor ...
Ticari taksi şarampole uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Ticari taksi şarampole uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Mecnun Otyakmaz: “Takımımız güçlendi” Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz: “Transferlerle biraz daha güçlendik ve zenginleştik” “Faslı stoper Jawad El Yamig’i aldık”
YEREL HABERLER Mecnun Otyakmaz: “Takımımız güçlendi” Sivasspor ...
Ticari taksi şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Ticari taksi şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Sivas’ta yardım seferberliği
YEREL HABERLER Sivas’ta yardım seferberliği
Sivasspor, Claudemir Domingues ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Sivasspor, Claudemir Domingues ile sözleşme imzaladı
Claudemir, Sivasspor ile resmi sözleşmeyi imzaladı
YEREL HABERLER Claudemir, Sivasspor ile resmi sözleşmeyi imzaladı
Sivas eksi 13 derece ile buz tuttu Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 13 dereceye düşmesi hayatı güçleştirdi
YEREL HABERLER Sivas eksi 13 derece ile buz tuttu Sivas'ta hava ...
Zabaha kadar dedi hayatı değişti
YEREL HABERLER Zabaha kadar dedi hayatı değişti
Sivasspor'da Claudemir transferi tamam gibi
YEREL HABERLER Sivasspor'da Claudemir transferi tamam gibi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X