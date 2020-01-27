Zara’da Kızılırmak’ın yüzeyi kısmen buz tuttu

Sivas’ın Zara ilçesinde Kızılırmak’ın yüzeyi dondurucu soğukların etkisiyle kısmen buz tuttu.

Türkiye’nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak’ın Zara ilçe merkezinden geçen kısmının büyük bir bölümü, hava sıcaklıklarının gece sıfırın altında 22 dereceye düşmesi nedeniyle buz tuttu.

Dondurucu soğukların etkili olduğu ilçede, kış şartları hayatı olumsuz etkilerken yüzeyi kısmen donan Kızılırmak, görüntüsü ile farklı kış manzaraları oluşturuyor.

SİVAS 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:11

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