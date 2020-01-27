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Buzla kaplanan süs havuzunun yüzeyini çekiç ve kürekle kırdılar Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın ...

İHA

Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle vatandaşlar buz tutan süs havuzunun yüzeyini kürek ve çekiçle kırdılar.
Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkisini hissettirmeye başladı. Hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Tarihi kent meydanında yer alan Şifahiye Medresesinin içerisinde bulunan süs havuzu buzla kaplandı. Vatandaşlar, buzla kaplanan süs havuzunun yüzeyini çekiç ve kürekle kırdılar. Süs havuzunun yüzeyinin buz tutmasını garipseyen bazı vatandaşlar, buzla kaplanan süs havuzunun yüzeyinde yürüdü.

SİVAS

27 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:38
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:27
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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