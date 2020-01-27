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Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle vatandaşlar buz tutan süs havuzunun yüzeyini kürek ve çekiçle kırdılar.

Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkisini hissettirmeye başladı. Hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Tarihi kent meydanında yer alan Şifahiye Medresesinin içerisinde bulunan süs havuzu buzla kaplandı. Vatandaşlar, buzla kaplanan süs havuzunun yüzeyini çekiç ve kürekle kırdılar. Süs havuzunun yüzeyinin buz tutmasını garipseyen bazı vatandaşlar, buzla kaplanan süs havuzunun yüzeyinde yürüdü.

SİVAS 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:11

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