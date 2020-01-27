Fanatik Fenomen Dişlerine Kavuşacak

Sivas'ta, Beşiktaş maçı sonrası galibiyet kutlamaları sırasında “zabaha kadar burdayık” sözleri ile hayatı değişen Sivasspor fanatik taraftarı Ahmet Yaşin yeni dişlerine kavuşuyor.

Sivasspor Asbaşkanı ve Sivas Suşehri’li iş adamı Erdoğan Bozatlı, Sivassspor fanatiği ve fenomen Ahmet Yaşin’in diş masraflarının tümünü karşılayacağı sözünü gerçekleştirdi. Yaşin’in Suşehri’nde hizmet veren özel bir diş polikliniğinde tedavisine başlandı.

Fanatik fenomen Ahmet Yaşin, kendisinin diş sağlık ücretlerini karşılayan Sivasspor Asbaşkanı ve işadamı Erdoğan Bozatlı’ya görüntülü bağlanarak teşekkür etti ve “zabaha kadar burdayık” sloganını kendisine tekrarladı.

SİVAS 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:11

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