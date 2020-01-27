Sivas'ta 'Sibirya' soğukları donduruyor

SİVAS'ta, günlerdir eksi 10 derece düzeyinde seyreden hava sıcaklığı, hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeni ile Kızılırmak'ın bazı bölümlerinin yüzeyi buz tuttu. Göller ise üzerinde yürünebilecek kalınlıktaki buz tabakasıyla kaplandı.

Kar yağışının etkisini yitirmesiyle birlikte başlayan soğuk hava dalgası, kenti dondurdu. Ortalama sıfırın altında 10 derecelere kadar düşen soğuk havadan akarsu ve göller de etkilendi. 1355 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en büyük nehri olan Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen bölümündeki bazı kısımlarının yüzeyi buzla kaplandı. Irmağın buzla kaplanmayan bölümlerinde ördeklerin yiyecek aradığı görüldü.

GÖLET YÜZEYİNDEKİ ŞEKİLLER İLGİ ÇEKTİ

Soğuk hava nedeniyle kent genelindeki göl ve göletlerin de yüzeyi de buzla kaplandı. Kent merkezi yakınlarında bulunan Serpincik Göleti'nin yüzeyinde kalın buz tabakası oluştu. Göletin yüzeyinde oluşan ve göz damarlarını andıran şekiller ise havadan drone ile görüntülendi. Sivas kent merkezine 35 kilometre mesafede yer alan Ulaş ilçesi bitişiğindeki Ulaş Gölü'nün de yüzeyi tamamen buzla kaplanarak, yürünebilecek kalınlığa ulaştı. Hafik ilçesindeki Hafik Gölü ve Zara ilçesi yakınlarındaki Tödürge Gölü'nün de yüzeyi buz tuttu. Meteoroloji verilerine göre il genelindeki soğuk hava dalgasının birkaç gün daha etkili olması ve ardından yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.



SİVAS 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:51

YATSI 19:12

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