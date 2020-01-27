Engelli derneğinden depremzedelere çocuk bezi yardımı

SİVAS Bedensel, Zihinsel Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma, Dayanışma Derneği, Elazığ'daki depremzedelere 150 paket çocuk bezi gönderdi.

Bedensel, Zihinsel Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma, Dayanışma Derneği her ay derneklerine yardım için ulaştırılan hasta ve çocuk bezlerini, Elazığ'daki depremzedelere gönderdi. 150 paket çocuk bezi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine teslim edildi.

Dernek Başkanı Halil Geçkil de koltuk değnekleriyle paketleri AFAD'ın aracına taşıdı.

Başkan Geçkil, "Her ay bize hasta ve çocuk bezleri geliyor. Biz ihtiyaç sahibi ailelere gönderiyoruz. Elazığ ve Malatya illerimizde çocuk bezine ihtiyaç olduğunu duyduk. Bizler de bunu duyar duymaz harekete geçtik. Çocuk sahibi ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 150 paket çocuk bezi gönderiyoruz. Gerekirse elimizde ne kadar varsa hepsini göndeririz" dedi.



SİVAS 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:51

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.