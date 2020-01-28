Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay son dakikada da olsa beraberliği bulduklarını belirterek, "Cezalı ve sakat oyuncuların eksikliğini hissettik" dedi. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise "İkinci golü bulsak maçı kopartabilirdik" ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede, "Kendi sahamızdaki maçı kazanmak istedik. Çaykur Rizespor'un böyle oynayacağını biliyorduk. Kapalı bir defans yapacaklarını çok iyi biliyorduk ve ilk yarıda öyle oldu. Gerçekten istediğimiz pozisyonları yakalayamadık, istediğimiz şeyleri yapamadık çünkü çok iyi kapandılar. Bizi oynatmadılar ama ikinci yarı içeriye geldik. Değiştirdiğimiz taktik olsun, ikinci yarı değiştirdiğimiz oyuncular olsun bambaşka bir şekilde başladık. İyi oynadık. Güzel tempo yaptık. Gol yedikten sonra tempoyu daha artırdık. Maçı kazanmak için elimden gelen her şeyi yaptık. Hiçbir zaman yenilgiyi kabullenmedik. Son saniyede de olsa golümüzü bulduk. Gayet net pozisyonlarımız vardı. Cezalı ve sakat arkadaşlarımızın eksikliğini hissettik. Bizim artık hiçbir maçımız kolay olmayacak. Özellikle kendi sahamızda kapanan takımlarla karşılaşacağız. Bu açıdan her şeye hazır olmalıyız. Arkadaşlarımızı kutluyorum. Alınan bu puan, galibiyet kadar önemli. Bu maçlardan çıkartacağımız dersler de var. Lig çok uzun bir maraton, bunların hepsi yaşanacak. Bundan sonra daha da dikkatli olacağız" dedi.

İSMAİL KARTAL: İKİNCİ GOLÜ BULSAK MAÇI KOPARTABİLİRDİK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın son dakikada berabere bittiği için üzgün olduklarını söyleyerek, "Maça iyi hazırlandık. Son dönemlerde çok iyi mücadele eden, iyi oynayan bir Rizespor var. İlk yarının son haftalarında, Galatasaray'la oynadığımız kupa maçında, Fenerbahçe'ye karşı mağlup olduğumuz maç dahil bunu herkese gösterdik. Bugün de buraya puan almaya geldik. Asıl sıkıntımız, birinci golü attıktan sonra ikinci golü atacağımız ataklar gerçekleştirdik. Doğru zamanda doğru pası atabilseydik, ikinci golü bulsaydık maçı kopartabilirdik. Sivasspor da kendi sahasında güçlü bir takım, çok fazla baskı kurdu, üzerimize geldiler ve oyunu riske ettiler. Ama son saniyelerde yediğimiz golle maç 1-1 berabere bitti. En azından 1 puanla ayrılıyoruz. Oyuncularım iyi mücadele ettikleri için, verdiğim görevleri taktik disiplinle yerine getirdikleri için onları tebrik ediyorum. Sivaspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

MERT HAKAN YANDAŞ: SON DAKİKA PUANI SEVİNDİRİCİ

SİVAS 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:11

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