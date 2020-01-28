(ÖZEL) Futbolculardan depremzedeler için örnek davranış

- Demir Grup Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan Yandaş'ın Elazığ depreminde zarar görenler için başlattığı destek kampanyasına Çaykur Rizesporlu futbolcular da destek oldu. Kampanyayı başlatan Mert Hakan Yandaş, "Bir nebze olsun bu acıyı unutturabilirsek ne mutlu bize" dedi.

Elazığ ve Malatya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği, 1607 kişinin yaralandığı deprem sonrasında Demir Grup Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş, sosyal medyadan kendisi ve takım arkadaşı Emre Kılınç'ın, Çaykur Rizespor maçındaki kişisel gelirlerini depremzedelere bağışlayacağını açıkladı. Bu kampanyaya kısa sürede Sivassporlu diğer oyuncular ile Rizespor'dan Oğulcan, Gökhan, Abdullah, Orhan ve Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci de destek verdi.

SİVAS 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:11

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